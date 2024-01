Fans glauben, dass Max George und Maisie getrennt sind

Sie vermuten ein Liebes-Aus bei Max George (35) und Maisie Smith (22). Der Sänger der Band The Wanted geht seit Sommer 2022 mit der Schauspielerin durchs Leben. Vergangenen Sommer hatte der Musiker verraten, dass er seiner Freundin fast einen Antrag gemacht hätte. Doch es handelte sich dabei nur um einen Scherz. Umso überraschender sind die Gerüchte, dass die zwei kein Paar mehr sind — Fans denken nämlich, dass Maisie und Max getrennt sind!

Laut The Sun haben die beiden Silvester nicht gemeinsam gefeiert. Außerdem auffällig: Maisie, die sonst sehr aktiv auf Social Media ist, hat seit längerer Zeit nichts mehr gepostet. Kurz nach Silvester gab es von ihr dann ein kleines Lebenszeichen: Die 22-Jährige erklärte via Instagram, dass sie "so gesegnet" sei, ihren Hund weiterhin an ihrer Seite zu haben. Max erwähnte sie nicht, dieser war in den vergangenen Wochen ebenfalls sehr inaktiv im Netz gewesen.

Eine mögliche Trennung der beiden wäre für ihre Community sehr überraschend. Einige Monate nachdem Max und Maisie zusammengekommen waren, zogen sie zusammen. Die Mutter der ehemaligen Strictly Come Dancing-Kandidatin veröffentlichte via Instagram ein Video, unter das Maisies Mama schrieb: "Tag des Auszugs. Genieße dein neues Leben in Manchester mit Albert und Max."

Instagram / maisiesmithofficial Maisie Smith und Max George im Dezember 2022

Instagram / maxgeorge Maisie Smith und Max George am Valentinstag

Instagram / maisiesmithofficial Maisie Smith, Freundin von Max George

