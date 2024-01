Fernbeziehung? So wohnen Denise Hersing und Lorik Bunjaku!

Haben sie den nächsten Schritt gewagt? Für die vierte Staffel von Temptation Island V.I.P. begaben sich Denise Hersing (28) und Lorik Bunjaku (27) auf die Insel der Versuchung, um ihre Treue zu testen – im Finale des Reality-Formats trennte sich die Influencerin von ihrem Partner. Doch nach der Show fanden die beiden wieder zueinander und gaben ihrer Liebe eine zweite Chance. Im Promiflash-Interview geben Denise und Lorik nun bekannt, wie sie als Paar leben!

Die Braunschweigerin und der Mannheimer "führen keine Fernbeziehung, wie sie im Buche steht", offenbart der 27-Jährige gegenüber Promiflash. Doch zusammengezogen seien die zwei bisher nicht. Lange ohneeinander hält es das Paar trotzdem nicht aus. "Vielleicht mal eine Woche am Stück maximal nach ein oder zwei Monaten getrennt", verrät die Blondine. Die beiden sind sich einig: "In Zukunft werden wir uns auf einen Standort einigen müssen." Bisher klappe es aber gut so. "Wir haben unsere Rückzugsorte, nur halt zwei Mal", erklärt Lorik.

Nach der Show ist die Beziehung des Reality-Paars wohl auf einem neuen Level. Die beiden scheinen glücklicher denn je. Auf Instagram schreibt die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin: "Temptation war eine krasse Erfahrung für uns und unsere Beziehung. Keine Emotion blieb uns erspart, aber unsere Beziehung ist jetzt stärker, damit hätten wir nicht gerechnet."

