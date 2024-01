"Größtes Geschenk": Lucy Hale feiert zwei Jahre ohne Alkohol

Sie spricht aus dem Herzen. Lucy Hale (34) wurde durch ihre Rolle in der US-Serie Pretty Little Liars zu einer international bekannten Schauspielerin. Doch hat das Business auch seine Schattenseiten. Wie die Beauty selbst verriet, habe sie mehrere Jahre unter Alkoholsucht gelitten, bis sie letztlich einen Entzug machte. Seither lebt sie abstinent. Nun feiert Lucy mit einem persönlichen Post die vergangenen zwei Jahre ohne Alkohol.

"Das ist immer noch das größte Geschenk, das ich mir selbst gemacht habe", schreibt die 34-Jährige auf Instagram und fügt hinzu: "Ich bin so dankbar für ein weiteres Jahr voller Wachstum, Wachstumsschmerzen, Erfahrungen, Freuden und Selbsterkenntnis." In dem Post betont die Beauty zudem, wie die Entscheidung, mit dem Trinken aufzuhören, ihr Leben verändert hat. "In der Lage zu sein, als ich selbst aufzutreten und mit solcher Wärme und Akzeptanz begrüßt zu werden, ist etwas, das ich nicht als selbstverständlich ansehe", erläutert sie.

Vor wenigen Wochen sprach Lucy im Podcast "Call Her Daddy" über ihre ersten Erfahrungen mit Alkohol. "Ich hatte einen Blackout […]. Ich weiß nicht mehr, was passiert ist, ich habe mich übergeben, mir wurde sehr schlecht", erinnert sie sich vage an ein Erlebnis im Alter von nur zwölf Jahren zurück. "Ich [war] so verzweifelt, als mir klar wurde, was passiert war."

Anzeige

Getty Images Lucy Hale, Serienstar

Anzeige

Getty Images Lucy Hale im März 2023

Anzeige

Getty Images Lucy Hale, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de