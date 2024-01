Ist Theresa Nist mit Kleid für Live-TV-Hochzeit unzufrieden?

Das scheint gar nicht leicht gewesen zu sein! Gerry Turner und seine zukünftige Ehepartnerin Theresa Nist hatten sich in der Show "The Golden Bachelor" kennen und lieben gelernt – und der 71-Jährige machte sofort Nägel mit Köpfen und stellte seiner Auserwählten die Frage aller Fragen. Da die Hochzeit der beiden nun auch live im Fernsehen stattfinden soll, darf bei der Vorbereitung nichts schieflaufen. Doch scheiterte das schon beim Kauf von Theresas Hochzeitskleid?

Bevor es am 4. Januar so weit ist und die Turteltauben vor der Kamera gemeinsam den Bund der Ehe eingehen, teilen sie im Interview mit Hollywood Life erste Details – vor allem Theresa erzählt von dem Tag, an dem sie ihr Traumkleid kaufen wollte. Nachdem sich die Verlobte ihren Begleiterinnen in diversen Roben gezeigt hatte, fiel die Wahl wohl auf ein "modernes" Teil. Doch Theresa musste feststellen: "Es ist nicht genau das, was ich mir vorgestellt hatte. Nein, das ist es nicht. Ich hatte eine andere Vorstellung." Sie habe auf ein anderes gehofft, aber das habe sie letztendlich nicht überzeugt, erklärt die TV-Persönlichkeit.

Einem Insider zufolge sorge ein Ehevertrag bei den beiden aktuell für den ein oder anderen Zwist. Angeblich möchte Theresa einen haben, Gerry jedoch nicht. "Er ist beleidigt, dass sie ihm nicht traut", erklärte der Informant gegenüber The National Enquirer.

Disney / John Fleenor Gerry Turner und Theresa Nist im "The Golden Bachelor"-Finale

Instagram / theresa_nist Theresa Nist, Verlobte von Gerry Turner

ABC/Brian Bowen Smith Der US-Bachelor Gerry Turner

