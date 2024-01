Mega-Erfolg: Taylor Swift stößt Elvis Presley vom Thron!

Das macht ihr so schnell keiner nach! Für die Pop-Gigantin Taylor Swift (34) war 2023 wohl eines der großartigsten Jahre ihres Lebens. Vor allem mit der Musik, aber auch mit ihrer neuen Liebe Travis Kelce (34) feierte die Künstlerin Mega-Erfolge! Mit ihrer internationalen Tour begeisterte sie die Fans weltweit und räumte mit ihren Hits zahlreiche Preise ab. Jetzt überholt Taylor sogar Rock 'n' Roll-Legende Elvis Presley (✝42) in den US-Albumcharts!

Wie Billboard berichtete, kam es in dieser Woche zu einem besonderen Ereignis. Taylor belegt mit ihrem aktuellen Album "1989 (Taylor's Version)" mittlerweile die fünfte Woche in Folge den ersten Platz der US-Albumcharts. Die Blondine hat somit insgesamt 68 Wochen ein Album an der Spitze und übertrumpft damit die Musik-Ikone Elvis Presley.

Taytays Erfolg ist unübersehbar. Auch die weltweit bekannte Rapperin Nicki Minaj (41) ist von dem Talent der 34-Jährigen überzeugt. Auf X geht die "Anaconda"-Interpretin auf die Frage ein, ob sie mit Taylor einen Song aufnehmen würde. "Ohne mit der Wimper zu zucken", betont sie. Ob bald ein gemeinsamer Hit zustande kommt?

Instagram / patty_cuts Travis Kelce und Taylor Swift, Dezember 2023

Getty Images Taylor Swift im Oktober 2023

Getty Images Taylor Swift und Nicki Minaj

