Nutzt John Travolta nun Dating-Plattform für Partnersuche?

Ist er wieder auf der Suche? John Travolta (69) musste im Juli 2020 einen tragischen Verlust verkraften. Seine Frau Kelly Preston (✝57) verstarb mit 57 Jahren an Brustkrebs. Seither scheint sich der "Pulp Fiction"-Darsteller mit einem Leben als Single abgefunden haben. Damit soll nun jedoch Schluss sein. Um sein Herz vielleicht doch noch für eine zweite große Liebe zu öffnen, soll der Schauspieler nun sogar professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Sucht John etwa per Singlebörse nach einer neuen Partnerin?

"John musste sich nur bereit fühlen und jetzt ist er es", verrät ein Insider dem National Enquirer und fügt hinzu: "Er weiß, dass Kelly nicht wollte, dass er den Rest seines Lebens allein verbringt, also erlaubt er seinen Freunden endlich, ihn auf Dates zu schicken." Dabei soll der 69-Jährige sogar eine Partnervermittlung oder Dating-Plattform nicht ausschließen. "John glaubt, dass [es] Zeit sparen würde, wenn er jemanden findet, der seine Liste von Kriterien erfüllt", erklärt die Quelle.

Im vergangenen Jahr bewies der Schauspieler mit einem rührenden Hochzeitstagspost, dass er Kelly trotzdem auf ewig in seinem Herzen tragen werde. Ein Clip auf Instagram zeigte die gemeinsame Tochter Ella. "Unser kleines Mädchen Ella, zur Feier von Kellys und meinem Hochzeitstag. Ich bin so stolz auf dich. Ich weiß, Mama wäre es auch", schwärmte John dazu.

