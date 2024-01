Deshalb begleitet Travis Taylor Swift nicht zu Golden Globes

Kriselt es etwa schon im Paradies? Seitdem Travis Kelce (34) und Taylor Swift (34) ihre Beziehung im vergangenen Herbst offiziell gemacht hatten, sorgen sie für viel Gesprächsstoff. Doch scheint das den beiden recht wenig auszumachen. Stattdessen zeigen sie sich immer wieder turtelnd in der Öffentlichkeit. Auch beruflich stehen sie sich jederzeit zur Seite: Während Taylor regelmäßig die Spiele ihres Liebsten besuchte, zeigte der seinen Support auf ihren Konzerten. Nun wird Taylor jedoch ohne ihren Travis dastehen!

Bei der 81. alljährlichen Verleihung der Golden Globes ist die 34-Jährige für ihren "Eras Tour"-Konzertfilm nominiert. Dass sie einen Triumph jedoch womöglich ohne ihre bessere Hälfte zelebrieren muss, obwohl dieser ebenfalls in Los Angeles sein wird, hat einen bestimmten Grund. Denn am selben Abend wird Travis mit den Kansas City Chiefs gegen die Los Angeles Chargers antreten. Obwohl das Spiel bereits vor der Preisverleihung stattfindet, plane der Tight End jedoch, direkt im Anschluss wieder zurück nach Kansas City zu fliegen. Das verrät ein Insider gegenüber Page Six. Als Grund dafür nennt die Quelle die Vorbereitung auf die bevorstehenden NFL-Playoffs.

Dass die beiden am kommenden Montag getrennt sein werden, ist inzwischen schon fast ein ungewohntes Bild. Schließlich verbrachten Taylor und Travis in den vergangenen Monaten jede freie Minute miteinander – so auch Silvester. Laut TMZ zeigte ein Video in den sozialen Medien das Paar eng umschlungen auf einer Neujahrsparty.

