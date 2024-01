Gewagtes Statement: Veronica Ferres präsentiert sich im BH!

Veronica Ferres (58) appelliert an ihre Fans! Die Schauspielerin ist seit fast 40 Jahren Teil des Showbusiness. Vor gut zwei Jahren schaffte die Frau von Carsten Maschmeyer (64) mit ihrer Rolle in dem Streifen "Dreamland – Tödliche Geschäfte" den großen internationalen Durchbruch. Derzeit steht sie zusammen mit Pierce Brosnan (70) für den Kinofilm "Unholy Trinity" vor der Kamera. Der deutsche Star gewährt seinen Fans regelmäßig einen Blick hinter die Kulissen. So auch jetzt: Veronica teilt ein freizügiges Bild mit einer wichtigen Message!

Via Instagram teilt die 58-Jährige einen Schnappschuss vor ihrem Wohnwagen am Set. Für das Foto posiert sie selbstbewusst in einem langen karierten Rock, der ihre Beine komplett bedeckt. Obenrum ist Veronica dafür nur leicht bekleidet – sie trägt nur einen schwarzen BH. Zu ihrem Beitrag schreibt sie: "Feiere deine Einzigartigkeit!" Die "Die Wilden Hühner"-Darstellerin fordert ihre Follower dazu auf, sich von niemandem einreden zu lassen, dass sie zu dick, zu dünn, zu leise oder zu laut seien. Zum Abschluss betont sie: "In der Vielfalt liegt die Schönheit des Lebens!"

Ihre Tochter Lilly Krug (22) möchte in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter treten. Für ihren Traum ist die 22-Jährige sogar nach Los Angeles gezogen, um dort den Grundstein für eine erfolgreiche Schauspielkarriere zu legen. In einem Interview mit RTL hatte Veronica berichtet: "Was uns verbindet, ist eine ganz große Leidenschaft zum Geschichtenerzählen."

Getty Images Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres im März 2022

Instagram/ veronicaferres Veronica Ferres, Januar 2024

ActionPress Lilly Krug und Veronica Ferres im November 2022 in Berlin

