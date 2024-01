König Charles will William und Harry wieder zusammenbringen!

Er hat große Pläne! Prinz Harry (39) hatte im Jahr 2020 dem britischen Königshaus den Rücken gekehrt. In den darauffolgenden Jahren zogen er und seine Ehefrau Herzogin Meghan (42) den Unmut der königlichen Familie auf sich – besonders Prinz William (41) bekam in den Memoiren seines Bruders ordentlich sein Fett weg. Berichten zufolge nähert sich der Herzog von Sussex derzeit wieder seinem Vater König Charles III. (75) an. Nun soll Charles auch eine Versöhnung zwischen Harry und William planen!

Laut Insider-Informationen hat der Monarch vor, die beiden Streithähne wieder zu vereinen. "Charles hat Klarheit mit dem Alter und wenn er etwas will, dann ist es, dass William und Harry ihre Beziehung reparieren", erklärte der Tippgeber gegenüber Closer. Deshalb soll der König seinen ältesten Sohn aufgefordert haben, Harry die Hand zu reichen und sich mit ihm zu vertragen. "Es ist seine Mission, die Jungs wieder zu versöhnen", fügt die Quelle hinzu.

Doch das könnte sich als schwierig entpuppen: Die royale Expertin Jennie Bond ist der Meinung, dass William zurzeit nicht bereit sei, seinem Bruder eine Versöhnung anzubieten. "Ich bin mir sicher, dass er Harry immer noch liebt, aber ich glaube nicht, dass er einen Ausweg aus der Kluft sieht, die sich zwischen ihnen aufgetan hat", erklärte sie gegenüber OK!.

Getty Images Prinz William und Prinz Harry bei der Einweihung von Prinzessin Dianas Statue

Getty Images König Charles III., Prinz William und Prinz Harry, 2017

Getty Images Prinz Harry und Prinz William, 2021

