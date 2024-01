So normal sind die Fotos der "Die Bachelors"-Kandidatinnen!

Nicht mal mehr zwei Wochen – dann ist es so weit! Die 14. Staffel von Der Bachelor geht mit doppelter Manpower an den Start. Dieses Mal treffen die Single-Ladys auf gleich zwei Rosenkavaliere: Die Bachelors. Dennis Gries und Sebastian Klaus sind die Glücklichen, die in der Datingshow nach ihrer großen Liebe suchen. Kürzlich wurden die Kandidatinnen bekannt gegeben, die sich auf das Abenteuer einlassen. So sehen die diesjährigen Bachelor-Mädels aus!

RTL präsentiert dieses Jahr Fotos aus dem Alltag der Frauen und nicht aus einem professionellen Studio. Mit von der Partie ist unter anderem Jenny. Die Studentin aus Elmenhorst posiert auf ihrem Foto freudestrahlend neben einem Esel. Ob sie den bald gegen einen der Männer austauschen kann? "Braune Haare, grüne oder braune Augen, volle Lippen, groß und sportlich", so stellt sich die 24-Jährige ihren Traummann vor. Auch Teilnehmerin Laura hat ein großes Herz für Tiere. "Er muss Hunde mögen", betont die Automobilkauffrau. Die Blondine kann aber auch richtig anpacken. Auf ihrem Schnappschuss präsentiert sie sich in einer Werkstatt.

Bei den Fans kommt der Cast offenbar super an! "Die sehen auch endlich mal wieder wie normale Frauen aus", heißt es in einem Instagram-Kommentar. Es seien außerdem auch interessante Berufe dabei. Auch die unterschiedlichen Jahrgänge der Damen sorgen für Begeisterung. "Endlich mal Frauen ab 27 aufwärts", schreibt ein anderer Nutzer.

RTL / Benno Kraehahn Dennis Gries und Sebastian Klaus, "Die Bachelors"

RTL / Frank W. Hempel Laura Boshe-Plois, "Die Bachelors"-Kandidatin

RTL / Pervin Inan-Serttas Bianca, "Die Bachelors"-Kandidatin

