Travis Kelce teilt Details zu Silvesterabend mit Taylor!

Er verrät private Details. Seit geraumer Zeit dominiert vor allem ein Promi-Paar die Boulevard-Schlagzeilen: Travis Kelce (34) und Taylor Swift (34). Zuerst wollten die beiden ihre Liebe geheim halten, inzwischen gehört das jedoch der Vergangenheit an. Immer wieder zeigen sich die beiden Superstars turtelnd in der Öffentlichkeit. Es scheint, als wolle das Paar seine Zuneigung nicht länger vor der Welt verstecken. Das zeigten auch Aufnahmen des Jahreswechsels. Travis teilt nun selbst Details über seine wilde Silvesternacht mit Taylor.

In der aktuellen Folge seines "New Heights"-Podcasts spricht der 34-Jährige über den Abend, der derzeit bei seinen Fans in aller Munde zu sein scheint. "[Nach dem Spiel] haben wir alle zusammen Silvester gefeiert. Es war eine schöne Silvesterfeier mit all unseren Freunden und Verwandten", berichtet Travis im Gespräch mit seinem Bruder Jason Kelce (36). Seine wilde Mitternachts-Knutsch-Session mit der "Cruel Summer"-Interpretin lässt er dabei jedoch unkommentiert.

Bevor sich das Paar rechtzeitig zum neuen Jahr einen Mitternachts-Knutscher gab, hatte Taylor ihren Liebsten noch im Stadion bei dessen Spiel angefeuert. Zum Silvester-Match der Kansas City Chiefs gegen die Cincinnati Bengals erschien die Popsängerin in voller Fanartikel-Montur. Vom Zuschauerbereich aus bejubelte sie wie gewohnt jeden Spielzug des Football-Hotties.

Getty Images Travis Kelce, NFL-Star

Instagram / chariah_ Travis Kelce und Taylor Swift, Oktober 2023

Getty Images Taylor Swift im Dezember 2023

