"Versteckt Schere": Fans witzeln über Harry Styles' Buzzcut

Sie können es nicht lassen. Nach seiner Zeit bei One Direction entwickelte sich Harry Styles (29) zu einem der erfolgreichsten Künstler der Welt. Dabei begeistert der Brite seine Fans nicht nur mit seiner Musik, sondern auch mit seinem Äußeren. Umso entrüsteter zeigten sich so einige im Netz, als der Sänger vor wenigen Monaten seinen kahl rasierten Kopf präsentierte. Seither hofft seine treue Community auf das Comeback seiner braunen Tolle. Auf Social Media versetzt Harrys Buzzcut seine Fans derweil erneut in Aufruhr!

Ein Schnappschuss des "Watermelon Sugar"-Interpreten auf X löst eine regelrechte Welle der Begeisterung bei seinen Fans aus. Der Grund: das deutlich nachgewachsene Haar des Musikers. Das Foto zeigt den Musiker offenbar im Urlaub an einem tropischen Ort. Im legeren Look blickt Harry darauf überrascht in die Kamera. Die aufgeregten Kommentare seiner Fans ließen daraufhin nicht lange auf sich warten. Neben "Versteckt die Schere" heißt es unter anderem auch "Ich kann mit meinen Händen durch seine Haare fahren!" Ein anderer User stellt sich unterdessen nur eine Frage: "Wie kann es so schnell wachsen?"

Nachdem die neue Frisur des 29-Jährigen die Meinungen seiner Fans im vergangenen Jahr gespalten hatte, verriet seine Mutter den Grund für die radikale Typ-Veränderung. Wie in einem TikTok-Video erklärt wurde, soll die 56-Jährige auf die Frage eines neugierigen Fans geantwortet haben: "Weil er Urlaub hat. Er hatte Lust auf Abwechslung."

Getty Images Harry Styles, 2023

Getty Images Harry Styles, Musiker

Getty Images Harry Styles, Sänger

