Kurz vor Geburt? So groß ist Katharina Wageners Babybauch!

Es geht so schnell! Katharina Wagener (28) und ihr Freund Kevin Yanik sind bereits stolze Eltern eines Sohnes – der kleine Leonardo hatte im Sommer 2021 das Licht der Welt erblickt. Im Juli des vergangenen Jahres haben die ehemaligen Are You The One?-Kandidaten bekannt gegeben, nun ihr zweites gemeinsames Kind zu erwarten. Jetzt zeigt Kathi, wie groß ihr Bauch mittlerweile ist!

Auf Instagram postet die Zweifachmama in spe zwei Fotos von sich in Unterwäsche – und der Babybauch ist in Schwangerschaftswoche 36 nicht mehr zu übersehen. "Wenn ich mich so im Spiegel sehe, bin ich unendlich erstaunt und dankbar dafür, was mein Körper (er)schafft", schwärmt Kathi. Mittlerweile sei sie schon im "Nestbautrieb" und dabei, die letzten Besorgungen und Bestellungen zu erledigen – die Blondine denke nämlich, dass der Spross zu "100 Prozent vor" dem errechneten Tag komme.

In ihrer Story verrät Kathi, dass sie das Gefühl habe, die Geburt von Baby M" könne schon in den nächsten Tagen so weit sein. Die Influencerin und ihr Verlobter haben sich am Wochenende zwar noch etwas vorgenommen, aber die Kliniktasche packe sie vorsichtshalber schon mit ein.

Instagram / kevinyanik Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihrem Sohn, Februar 2022

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener im Dezember 2023

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik, "Are You The One?"-Paar

