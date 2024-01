Schon wieder! Margot Robbie bezaubert im pinken Barbie-Look

Reallife-Barbie Margot Robbie (33) mit Ehemann und Produzent Tom Ackerley (34) auf dem Red Carpet! Die beiden sind seit 2016 verheiratet. Wie ein frisch verliebtes Paar posieren sie auch nach Jahren gemeinsam auf dem roten Teppich – auch bei den Palm Springs Film Festival Awards in Kalifornien. Wie Barbie und Ken lächeln sie sich freudestrahlend an: Passend dazu schlüpfte Margot mit ihrer Kleiderwahl wieder in die Rolle der Barbie.

Mit ihrem stilvollen Polka-dot-Kleid von Balmain und den passenden Stilettos strahlte sie neben ihrem Ehemann in die Kameras. In der Farbe Pink machte sie ihrer legendären Rolle als Barbie wieder alle Ehre. Schon in der Vergangenheit überraschte sie mit ikonischen Barbie-Looks. Ihr Co-Star America Ferrera (39) entschied sich stattdessen für ein langes, schwarzes Kleid von Lela Rose.

Zusammen mit America Ferrera präsentierte sie den Preis in der Kategorie "Filmdirektor des Jahres". Die glückliche Gewinnerin Greta Gerwig (40) nahm den Preis entgegen. Auch Margot feierte mit ihrem Ehemann nun einen weiteren Erfolg als Produzenten des Films Saltburn. Für die drei Filmschaffenden ist es ein weiterer Erfolg für Frauen in der Filmindustrie.

