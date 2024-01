60. Geburtstag: So denkt Nicolas Cage über das Älterwerden!

Er steht dem Ganzen ziemlich optimistisch gegenüber. Nicolas Cage (60) gehört zu den bekanntesten Schauspielern der vergangenen zwei Jahrzehnte. Mit Filmen wie "Das Vermächtnis der Tempelritter" und "Knowing – Die Zukunft endet jetzt" sorgt der US-Amerikaner bis heute für besonderen Nervenkitzel bei seinen Fans. Heute feiert der Oscar-Preisträger seinen 60. Geburtstag. Wie Nicolas über das Älterwerden denkt, macht er nun deutlich!

Im Interview mit Bild steht der 60-Jährige Rede und Antwort. "Die Zeit ist mein Freund", betont er und fügt hinzu: "Mein Vater wurde 75. Ich habe also noch 15 gute Jahre. Vielleicht mehr." Dennoch habe Nicolas schon gewisse Vorkehrungen für den Fall der Fälle getroffen. Demnach habe er bereits sein Grab bauen lassen – eine pyramidenförmige Gruft in New Orleans.

Erst im vergangenen Monat verriet der Schauspieler gegenüber Uproxx, dass er sich langsam aus der Filmindustrie zurückziehen wolle. "Ich denke, ich mache noch drei oder vier Filme", erklärte er und begründete seinen Rückzug folgendermaßen: "Ich habe das Gefühl, dass ich an diesem Punkt so ziemlich alles gesagt habe, was ich im Kino zu sagen hatte." Zudem wolle er sich künftig mehr Zeit für seine Familie nehmen.

Getty Images Nicolas Cage, Schauspieler

Getty Images Nicolas Cage, Schauspieler

Getty Images Nicolas Cage im April 2022

