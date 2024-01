Neuer Song: Singt Joe Jonas jetzt etwa von seiner Ex Sophie?

Verarbeitet Joe Jonas (34) so die Trennung? Nach ihrem Liebes-Aus im September 2023 gerieten der Sänger und seine Ex Sophie Turner (27) in einen regelrechten Trennungsstreit. Und so ganz scheint noch keine Ruhe eingekehrt zu sein. Auch der Scheidungsprozess ist noch nicht durch. Aber offenbar hat der Jonas Brothers-Star eine Methode gefunden, die Scheidung zu verarbeiten: Er macht Musik. "Ich denke an dich. [...] An die Träume, die wir gemeinsam geträumt haben. An die Liebe, die wir geschworen haben", singt er in dem neuen Titel "I Think of You", den er bei Instagram veröffentlicht. Könnte er damit etwa Ex-Frau Sophie meinen?

