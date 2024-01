Ryan Goslings "Barbie"-Rolle war seine schwierigste Figur!

Ryan Gosling (43) musste seinen inneren Ken erst finden. In Hollywood gilt der Schauspieler als echter Frauenschwarm. Er brillierte in Actionfilmen wie "Blade Runner 2049", bewies sein musikalisches Talent in "La La Land" und brachte das Publikum mit "Crazy, Stupid, Love." zum Lachen. Doch keiner dieser Filme forderte ihn so sehr wie der gefeierte Blockbuster Barbie. Denn die Vorbereitung auf die Rolle des Ken war für Ryan eine echte Herausforderung.

Zusammen mit Hauptdarstellerin Margot Robbie (33) plaudert Ryan im Interview mit W Magazine über seine Vorbereitung auf diese sehr spezielle Figur. Dabei gibt er zu, dass ausgerechnet der verschrobene Ken "die schwierigste Rolle ist, die [er] je spielen durfte". "Ich meine, wie geht man an die Rolle einer 70 Jahre alten, schrittlosen Puppe heran? Dafür kann man keine Nachforschungen anstellen. [...] Man ist auf sich allein gestellt", erklärt der 43-Jährige. Es sei nicht leicht gewesen, die Figur ohne Bücher oder Dokumentarfilme zur Inspiration zu entwickeln.

Dafür ist es Ryan aber offensichtlich gelungen, seinen Charakter zum Kult zu machen. Vor allem die Performance des Liedes "I'm Just Ken" begeisterte Fans und Kritiker gleichermaßen. Kurz nach der Kinopremiere schaffte es der Ohrwurm sogar in die Charts. Im August 2023 stieg "I'm Just Ken" auf Platz 87 in die Billboard Hot 100 ein.

Anzeige

CapitalPictures Ryan Gosling (m.) mit Kingsley Ben-Adir und Ncuti Gatwa in "Barbie"

Anzeige

Getty Images Margot Robbie und Ryan Gosling im Juli 2023

Anzeige

© 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. Ryan Gosling als Ken in "Barbie"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de