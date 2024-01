Schwester im Cast: Das sagt Jana-Maria Herz zu den Bachelors

Wie steht Jana-Maria Herz (31) zur neuen Bachelors-Staffel? Die Influencerin hatte 2022 versucht, den Bachelor Dominik Stuckmann (31) für sich zu gewinnen. Der Unternehmer entschied sich im Finale jedoch für ihre Konkurrentin Anna Rossow (35), mit der er heute noch zusammen ist. Nun möchte auch Jana-Marias Schwester Kim-Yva ihr Glück in der Show versuchen – dieses Jahr sind sogar gleich zwei Rosenkavaliere dabei. Doch was sagt Jana-Maria zu dem Ganzen?

In ihrer Instagram-Story erzählte die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Kandidatin auf Nachfrage eines Fans, wie sie zur Bachelors-Teilnahme ihrer Schwester steht: "Ich finde es richtig spannend, dass es dieses Mal zwei Bachelor gibt und es gibt ja auch viel mehr Frauen." Sie wisse noch nicht genau, was passiert, aber würde es zum Beispiel spannend finden, wenn sich die beiden Männer in dieselbe Frau vergucken.

Jana-Maria selbst könnte sich eine Teilnahme an "Die Bachelors" nicht vorstellen: "Ich wüsste nicht, was ich mit zwei Bachelors machen würde." Sie habe mit Dominik eine schöne Zeit gehabt – auch wenn sie am Ende nicht die letzte Rose ergattern konnte: "Alles dort war perfekt." Sie freue sich sogar, dass Dominik und Anna heute noch so verliebt ineinander sind.

RTL / Pervin Inan-Serttas Kim-Yva Herz, Kandidatin bei "Die Bachelors"

Instagram / janamariaherz KIm-Yva und Jana-Maria Herz, Bachelor-Kandidatinnen

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Jana-Maria Herz in der neunten Bachelor-Folge

