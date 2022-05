Calvin Harris (38) setzt auf eine außergewöhnliche Ernährung! Der DJ musste in den vergangenen Jahren so manchen gesundheitlichen Rückschlag einstecken. Nicht nur war besonders der Beginn seiner Karriere von Alkoholkonsum geprägt, 2014 wäre er zudem beinahe an einer Herzrhythmusstörungen gestorben. Seitdem scheint es ihm gesundheitlich zwar bestens zu gehen – doch seine Diät ist etwas fragwürdig: Calvin verriet nun nämlich, dass er Leber und Knochenmark isst!

In der The Zane Lowe Show plauderte der Musiker nun über seinen Speiseplan. Zunächst schilderte er, dass er über mehrere Jahre energielos gewesen sei. Damals habe er sich größtenteils vegan ernährt – geholfen habe eine Ernährungsumstellung: "Ich weiß nicht, wie ich sie wiedererlangt habe, ich glaube, es war, als ich wieder anfing, Knochenmark und Leber zu essen!"

Seinen außergewöhnlichen Lebensstil habe er auch seinen Kollegen empfohlen. Calvin berichtete unter anderem davon, seinem Kollegen Charlie Puth (30) eine Spezialität aufgetischt zu haben: "Ich habe ihn dazu gebracht, zerquetschte Ameisen aus China zu essen, um ihn zu pushen!"

Instagram / calvinharris Calvin Harris im Mai 2022

Getty Images Calvin Harris beim Jingle Ball 2018

Getty Images Calvin Harris, DJ

