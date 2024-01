So viel alberte Ryan Gosling am Set von "Barbie" herum!

Er hat den Film maßgeblich geprägt! Barbie gilt als umsatzstärkster Film des Jahres 2023 – über 1,4 Milliarden Dollar wurde weltweit an den Kinokassen eingespielt. Am internationalen Erfolg des Streifens ist auch Regisseurin Greta Gerwig (40) maßgeblich beteiligt. Für die Besetzung als Barbie und Ken suchte sie Margot Robbie (33) und Ryan Gosling (43) aus. Letzterer soll den Film auf seine Art geprägt haben: Ryan alberte am Set total viel herum.

"Ryan hatte immer diese Tricks im Ärmel, all diese Sachen, die er machen wollte. Er hat mich damit immer wieder überrumpelt. Die Sache mit der doppelten Sonnenbrille war seine Idee", verrät Margot im Interview mit W Magazine. Das sei zwar nur eine zufällige Aufnahme gewesen, doch die habe es dann in den Film geschafft. Auch dass Ryan zwischendurch immer wieder Wörter rief, sei nicht geplant gewesen.

Doch nicht nur Ryan habe mit Barbie einen großen Erfolg erzielen wollen. Wie Greta gegenüber The Wrap berichtete, habe sie von vornherein ein bestimmtes Ziel verfolgt: "Wir dachten, niemand wird uns das jemals machen lassen. Also hieß es: 'Lasst uns das beste Drehbuch schreiben, das je einer machen wird!'"

Getty Images Ryan Gosling und Margot Robbie

Getty Images Ryan Gosling, Schauspieler

Getty Images Greta Gerwig im Juli 2023

