Urlaubsfotos: Anna-Carina Woitschack posiert im Bikini!

Sie genießt die Sonne und das Meer! Anna-Carina Woitschack (31) trennte sich nach zwei gemeinsamen Ehejahren von ihrem Mann Stefan Mross (48). Im Jahr 2022 gab das Schlager-Duo das Ende seiner Beziehung bekannt. Dabei herrschte kein böses Blut zwischen den beiden Musikern. Und wie gut es ihr heute geht, zeigt die Blondine jetzt: Anna-Carina teilt Bikinifotos aus dem sonnigen Urlaub mit ihren Fans!

Auf Instagram veröffentlicht die Sängerin mehrere Aufnahmen, auf denen sie in einem knappen Bikini ihren Urlaub am Strand genießt. "Guten Morgen aus dem Paradies. Wie wunderschön ist Thailand bitte?", schreibt Anna-Carina dazu. Dabei hält sie eine Kokosnuss in den Händen und trinkt genüssliche Schlücke aus dieser. Im Hintergrund sind das Meer und der Sand zu sehen, sowie die grünen Palmen.

Und auch die Fans sind begeistert von den Aufnahmen der Beauty. Unter dem Post hagelt es daher unzählige positive Kommentare. "Sieht richtig schön aus. Ich würde auch so gerne ins Warme", schwärmt ein Nutzer und ein weiterer merkt an: "Du bist so hübsch und atemberaubend!"

