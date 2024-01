Dieser "The Biggest Loser"-Gewinner nahm wieder 45 Kilo zu!

Er hielt sein Gewicht von damals nicht! Saki Skourlis war 2018 bei der beliebten TV-Show The Biggest Loser ein riesengroßer Erfolg gelungen: Der Nürnberger hatte sage und schreibe 94,5 Kilogramm abgenommen und die Staffel als Sieger verlassen. Daraufhin machte er lange Zeit auch im Alltag weiter fleißig Sport. Doch inzwischen hat der Familienvater wieder zahlreiche Kilos mehr auf den Rippen: Saki wiegt heute wieder 45 Kilogramm mehr!

Gegenüber Bild berichtet Saki jetzt, dass er heute – rund fünf Jahre nach seinem großen Erfolg bei "The Biggest Loser" – wieder deutlich mehr Gewicht auf die Waage bringt: Direkt nach der Show habe er 95,1 Kilo gewogen. Heute sei er wieder bei knapp 140 Kilogramm. Die Sportflaute habe aber auch einen Grund. Saki erklärt: "Ich habe mein rechtes Knie verletzt." Außerdem sei es für ihn als Familienvater schwer, "eine Balance zu finden" – insbesondere in Sachen Ernährung.

Trotzdem möchte der ehemalige "The Biggest Loser"-Kandidat wieder etwas an seinem Gewicht ändern. "Ich bin nicht zufrieden mit mir. Ich habe es mir gemütlich gemacht", betont er. Aus diesem Grund wolle er noch in diesem Jahr einen 10 Kilometer langen Hindernislauf meistern. "Dafür trainiere ich jetzt, weil ich Extremsport mag!", freut er sich.

Instagram / saki_the_biggest_loser_2018 Saki Skourlis im August 2021 in Griechenland

Instagram / saki_the_biggest_loser_2018 Saki Skourlis, "The Biggest Loser"-Sieger 2018

Instagram / saki_the_biggest_loser_2018 Saki Skourlis im November 2019 in Nürnberg

