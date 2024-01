Jennifer Lawrence sorgt bei den Golden Globes für Lacher!

Sie konnte sich einen Witz nicht verkneifen! In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in Hollywood zum 81. Mal die Golden Globes verliehen. Die Crème de la Crème der Filmbranche gab sich mal wieder die Klinke in die Hand und putzte sich für diesen Anlass ordentlich heraus. Auch Jennifer Lawrence (33) war mit von der Partie und sorgte für einen witzigen Moment während der Zeremonie: Jennifer drohte vor laufenden Kameras an, die Veranstaltung zu verlassen!

Doch was war der Auslöser? Die 33-Jährige war in der Kategorie "Beste Schauspielerin – Komödie oder Musical" für ihren Film "No Hard Feelings" nominiert. Während die Darstellerinnen der Kategorie vorgestellt wurden und J.Law an der Reihe war, passierte es. Mit ziemlich ernster Miene formte sie mit ihren Lippen: "Wenn ich nicht gewinne, dann gehe ich!" Natürlich war das nur ein Spaß und die Beauty applaudierte dann Gewinnerin Emma Stone (35) euphorisch.

Neben einigen Lachern im Publikum feierte aber vor allem das Netz die Oscargewinnerin. "Oh, meine Güte, ich bin besessen von ihr", "Sie ist einfach so witzig", oder "Ihr Humor ist unübertroffen", schrieben unter anderem drei begeisterte Instagram-User. Wie fandet ihr Jennifers witzige Androhung? Stimmt in der Umfrage ab.

Getty Images Emma Stone bei den Golden Globes 2024

