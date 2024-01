Taylor Swift und Ex Matty haben geheimen Song aufgenommen

Die beiden hatten eigentlich mehr geplant! Nachdem Anfang dieses Jahres die Trennung von Taylor Swift (34) und Joe Alwyn (32) bekannt gegeben worden war, datete die Sängerin einige Wochen den The-1975-Frontmann Matty Healy (34). Des Öfteren wurden die beiden zusammen vor ihrem Musikstudio abgelichtet und Fans waren der Meinung, dass sie an gemeinsamen Songs tüfteln. Bislang warten die Swifties aber vergeblich darauf. Doch tatsächlich sickert nun durch, dass Taylor und Matty einen Song zusammen aufgenommen haben!

Im Oktober vergangenen Jahres veröffentlichte die zwölffache Grammy-Gewinnerin ihr Album "1989 – Taylor's Version", auf dem fünf neue Songs sind. Auf TikTok kursieren nun mehrere Clips, in denen Fans in einer Schallplattenversion des Albums offenbar einen unveröffentlichten Song vorfinden. Von dem Lied "Slut!" hat Taylor scheinbar eine Version gemeinsam mit The 1975 aufgenommen! Die Band wird in dem Lyrics-Heft genannt und Matty hat eine eigene Strophe mit einem bisher unbekannten Songtext bekommen. Ob der Song noch veröffentlicht wird oder das Ganze ein großer Fauxpas ist, ist unklar.

Öffentlich bestätigt haben Matty und Taylor ihre Romanze, die im Juni durch Insider als beendet erklärt wurde, nie. Anders ist das bei ihrem derzeitigen Lebenspartner. Mit dem Footballstar Travis Kelce (34) ist die 34-Jährige derzeit überglücklich und scheut sich auch nicht davor, öffentlich von ihm zu schwärmen und sich verliebt mit ihm den Paparazzi zu zeigen.

Getty Images Matty Healy, Sänger

ActionPress Taylor Swift und Matty Healy in New York im Mai 2023

ActionPress/Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce in New York, Oktober 2023

