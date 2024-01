Kein Preis: Hat Amanda Seyfried bei Golden Globes geweint?

Haben sie die Gefühle übermannt? Am Sonntag fanden in Los Angeles die alljährlichen Golden Globe Awards statt. Zu diesem Anlass versammelte sich die Crème de la Crème Hollywoods im Beverly Hilton Hotel. Zu dem Starauflauf gehörte unter anderem Amanda Seyfried (38). Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren war die Schauspielerin in diesem Jahr aber nicht für einen der begehrten Preise nominiert. Hat ihr der Abend dennoch zugesetzt? Bilder vom Red Carpet zeigen Amanda ganz schön emotional!

Für die große Verleihung hat sich die Blondine ganz schön in Schale geworfen. Auf dem roten Teppich posierte die "Girls Club"-Darstellerin in einem langen, dunklen, figurbetonten Kleid. Der Hingucker war dabei eine große violette Schleife, die im Blitzlichtgewitter funkelte. Auffällig war aber auch der traurige Ausdruck auf Amandas Gesicht. Auf Nahaufnahmen des Gesichts des Filmstars ist zudem zu erkennen, dass seine Augen gerötet sind und scheinbar Tränen darin glitzern.

Obwohl unklar ist, was der Grund für Amandas Unmut gewesen sein könnte, so war sie womöglich nicht die Einzige, deren Abend nicht nach ihren Vorstellungen verlaufen ist. Nachdem Taylor Swift (34) kein Preis für ihren Konzertfilm "The Eras Tour" verliehen wurde und dieser gegen Barbie verlor, soll die Sängerin die Preisverleihung laut Usern auf X verlassen haben – schließlich saß sie nach der Dankesrede der Gewinner nicht mehr an ihrem Tisch.

