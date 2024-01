Cillian Murphy nimmt Preis mit Lippenstift auf Nase entgegen

Da ist Cillian Murphys (47) Frau wohl ein kleines Missgeschick passiert. Der Schauspieler hatte vergangenen Sonntag ordentlich was zu feiern. Dank seines Auftritts in der Hauptrolle des Historiendramas "Oppenheimer" wurde er nicht nur weltweit gefeiert – er durfte auch den Golden Globe als bester Hauptdarsteller mit nach Hause nehmen. Und seine Frau Yvonne McGuinness freute sich offenbar genauso überschwänglich: Cillian nahm den Preis mit ihrem Lippenstift auf der Nase entgegen.

Als Cillians Name fiel und er nach vorne durfte, um sich seine Trophäe abzuholen, strahlte er über das ganze Gesicht und mit einer auffällig roten Nasenspitze. Wie unter anderem Ok! berichtet, begann er seine Dankesrede grinsend mit: "Erste Frage: Habe ich Lippenstift überall auf der Nase? Ich wollte ihn einfach da lassen." Zwar verriet er nicht weiter, wie der rote Lippenstift dahin gekommen ist, allerdings ist es naheliegend, dass seine Yvonne dahintersteckte. Sie hatte an dem Abend nämlich leuchtend rote Lippen.

Mit seiner Yvonne ist Cillian bereits seit 2004 verheiratet. Zusammen hat das Paar zwei Söhne, die sie in der Heimat der Filmstars, Irland, großziehen. Kennengelernt hatten sie sich aber in London. The Guardian hatte er erzählt, dass es ihm mittlerweile lieber sei, seine Kinder in der Nähe der Großeltern großzuziehen. Außerdem gefalle ihm der Gedanke, dass seine Jungs "irisch aufwachsen".

Getty Images Cillian Murphy auf der Premiere von "A Quiet Place Part ll" im März 2020

Getty Images Cillian Murphy und Robert Downey Jr. mit ihren Golden Globes

Getty Images Cillian Murphy, Schauspieler

