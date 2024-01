Twenty4tims giftgrüne Krallen für den Dschungel sind fertig!

First things first! Langsam aber sicher hat das lange Warten für Fans ein Ende – am 19. Januar startet die neue Dschungelcamp-Staffel. Dann heißt es endlich wieder: "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" Unter anderem steigt Twenty4tim (23) in den Flieger nach Australien, um sich dort neben krabbelnden Insekten den kniffligen Prüfungen zu stellen. Für seinen Flug nach Down Under trifft Tim schon fleißig Vorkehrungen!

Auf Instagram gibt der 23-Jährige einen privaten Einblick, wie er sich auf die Wochen in der Wildnis vorbereitet – und zwar mit einem ganz frischen Set an giftgrünen Nägeln! Beim Design der langen Krallen hat er sich sichtlich ausgetobt: Von Spinnen über Schlangen bis hin zu Eidechsen ist alles dabei. "Drei Tage Arbeit und ich bin sprachlos", erklärt Tim total stolz und fängt dabei an zu schwärmen: "Mit diesen Nägeln kann das Dschungelcamp kommen."

Aber damit noch nicht gut! Erst vor wenigen Tagen präsentierte der Sänger eine ganz besondere Tintenkunst im Zeichen des australischen Urwalds. "Ich habe mir ein neues Tattoo stechen lassen. Für das Dschungelcamp", erklärte er verheißungsvoll im Netz. In einem kurzen Clip deckte Tim dann das niedliche Motiv auf: Ein kleiner Koala ziert fortan seinen Unterarm.

Instagram / twenty4tim Twenty4tims Nägel für den Dschungelcamp, Januar 2024

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Influencer

Instagram / twenty4tim Twenty4tims Nägel für das Dschungelcamp

