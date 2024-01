Promis und Mama: Das sind die Begleiter der Dschungelstars!

Sie werden mit eingepackt! Die diesjährigen Dschungelcamp-Kandidaten dürften schon fleißig am Packen sein: Denn bereits am 19. Januar beginnt das Abenteuer im australischen Busch. Viel ins Camp mitnehmen dürfen sie zwar nicht – doch die Begleitpersonen dürfen wie jedes Jahr selbstverständlich nicht fehlen. Darya Strelnikova offenbarte Promiflash, dass sie ihren Freund Fabio Knez vor Ort unterstützen wird. Aber wer sind die anderen Supporter?

Wie RTL berichtet, geht die Liste der Begleiter von Freunden über Kinder bis hin zu anderen Fernsehsternchen. Fabio nimmt nicht nur seine Liebste, sondern auch seine Schwester Ginannina mit. Der Jüngste im Bunde, Influencer Twenty4tim (23), hat seine Mama Christine Kampmann im Schlepptau. Schon öfter bewiesen sie, ein unzertrennliches Team zu sein. Anya Elsner setzt auf die Unterstützung ihres Papas Michel. Viele der Kandidaten entschieden sich für ihre Freunde: so unter anderem Leyla Lahouar mit Kumpel Lucas, Lucy Diakovska (47) mit BFF und Sänger Cale Kalay (37), Kim Virginia Hartung (28) mit Freund Leon Puppe und Cora Schumacher (47) mit Kumpel und Schauspieler Jörg Kunze.

Aber auch Sarah Kern (55) will eine gute Freundin dabeihaben sowie Mike Heiter (31), der "Fame Fighting"-Veranstalter Eugen Lopez dafür auserkoren hat. Felix von Jascheroff (41) wird von seiner Partnerin Sofie Winterberg begleitet – Heinz Hoenig (72) will ebenso seine Liebsten an seiner Seite haben. Seine Frau Annika Hoenig, aber auch seine Schwiegermama und zwei seiner Kinder kommen mit nach Australien. Nur der Fußballstar David Odonkor (39) fliegt ganz alleine.

RTL Sarah Kern, Dschungelcamp 2024

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!, RTL Kim Virginia Hartung, Dschungelcamperin 2024

RTL David Odonkor, Dschunglcamp-Teilnehmer 2024

