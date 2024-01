Heimliche Treffen: Bei Gigi Hadid und Bradley ist es ernst

Ist diese Beziehung exklusiv? Bereits seit einigen Monaten sollen Gigi Hadid (28) und Bradley Cooper (48) sich daten. Offiziell ist das bisher nicht. Aber die beiden werden immer wieder zusammen erwischt und Insider plaudern fleißig aus, wie der aktuelle Beziehungsstatus ist. Das Model und der Schauspieler ergänzen sich offenbar nicht nur wunderbar, sondern sind auch unzertrennlich. Und mittlerweile meinen Gigi und Bradley es wohl richtig ernst.

Das behauptet jetzt zumindest ein Insider gegenüber OK! Magazine. "Gigi und Bradley meinen es tatsächlich ziemlich ernst", betont die Quelle und fügt hinzu: "Obwohl sie sich sehr bedeckt halten, sind sie viel zusammen, treffen sich oft spät und verbringen die Nacht zusammen." Obwohl beide beruflich viel unterwegs und beschäftigt seien, nehmen sie sich extra füreinander Zeit. Vor allem die Tatsache, dass sie beide Eltern sind, schweiße sie zusammen.

Erst Anfang Dezember wurde spekuliert, ob Bradley seine Liebe zu Gigi unterschwellig offiziell machen wollte. Auf dem Instagram-Account von ihrer Modemarke Guest in Residence tauchte plötzlich ein Bild des US-Amerikaners in der Story auf: Er flanierte in einem Flanellhemd durch die Straßen von New York City. Damit machte das Label Werbung für seine Stickprodukte und seine Männerhemden. Sollte diese Kooperation etwa ein Liebesbeweis sein? Immerhin war Bradley schon vorher in Gigis Mode geschlüpft.

Chase Rollins / AFF-USA.com / MEGA Bradley Cooper, Schauspieler

Instagram / gigihadid Gigi Hadid, Model

Backgrid Bradley Cooper, Schauspieler

