Quoten-Fail: "The Biggest Loser" scheitert in der Primetime

Das war wohl nichts. Vergangenen Montag meldet sich The Biggest Loser mit einer neuen Staffel zurück. Bei der großen Abnehm-Challenge gibt es diesmal so einige Neuerungen. So tritt Camp-Chefin Christine Theiss (43) erstmals als Trainerin gegen ihren Kollegen Ramin Abtin (51) an. Damit geht es auch auf einen neuen Sendeplatz: Statt am Vorabend läuft "The Biggest Loser" nun in der Primetime. Doch schon zum Auftakt lassen die Quoten zu wünschen übrig.

Wie Quotenmeter berichtet, sanken die Zuschauerzahlen für "The Biggest Loser" Montagabend in ein ordentliches Tief. Insgesamt schalteten lediglich 0,96 Millionen Zuschauer ein, was einen mageren Marktanteil von 3,8 Prozent ergibt. Das hat sich Sat.1 sicher anders vorgestellt. Denn als das Format das letzte Mal 2015 in der Primetime lief, saßen rund anderthalb Millionen Fans vor den Bildschirmen. Da der Sender laut dem Portal derzeit aber allgemein quotentechnisch schwächelt, fehlt letztlich wohl nur etwa ein Prozent zum Gesamtdurchschnitt.

Trotz der Schwäche ist aber vor allem Christine noch vom Konzept der Show überzeugt. Gegenüber Promiflash verriet sie, wie sehr sie die Sendung liebt. "Das ist meine 15. Staffel und wenn es nach mir ginge, können noch weitere 15 folgen. Ich liebe es, unsere Kandidatinnen und Kandidaten auf ihrem Weg in ein neues Leben zu begleiten", schwärmte die ehemalige Kickboxerin.

SAT.1/Julian Essink Ramin Abtin und Christine Theiss, Tainer bei "The Biggest Loser"

SAT.1/Julian Essink "Leben leicht gemacht"-Szenebild

Sat. 1 Christine Theiss, Coach bei "The Biggest Loser"

