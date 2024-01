Schüsse auf Freund? A$AP Rocky plädiert auf nicht schuldig!

Der Prozess gegen A$AP Rocky (35) kommt so richtig in Fahrt! Bereits seit einigen Monaten steht der Musiker vor Gericht. Ein ehemaliger Freund des Rappers wirft ihm vor, ihn mit einer Waffe angegriffen und sogar auf ihn geschossen zu haben. Rockys Anwalt betonte bereits, sein Klient sei definitiv unschuldig. Genau das gibt auch der Angeklagte selbst jetzt vor dem Richter an!

Das berichtet jetzt People. Demnach fand am Montag eine Anhörung in Los Angeles statt. Bei dieser habe auch der "Praise The Lord"-Interpret seine Aussage gemacht – und auf nicht schuldig plädiert. Nach dem Termin erklärte auch sein Rechtsbeistand vor der Presse, Rocky sehe den nächsten Verhandlungen entspannt entgegen: "Er ist cool wie eine Gurke!"

Rocky will den Prozess einfach nur hinter sich bringen, um sich auf seine Familie konzentrieren zu können. Gemeinsam mit der Musikerin Rihanna (35) hat der gebürtige New Yorker zwei Kinder. Die Sängerin unterstützt Rocky während der Verhandlungen sehr, wie ein Insider kürzlich verraten hatte: "Sie ist für die ganze Familie stark und hält alles zusammen zum Wohle ihrer Kinder und für ihren Partner."

Anzeige

Getty Images A$Ap Rocky, Rapper

Anzeige

Getty Images A$AP Rocky im Mai 2023

Anzeige

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna, Milan Fashion Week 2022

Anzeige

Wie findet ihr den Prozess gegen A$AP Rocky? Sehr spannend! Mich interessiert das nicht wirklich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de