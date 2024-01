Auch Heidi Klums Name soll in neuer Epstein-Liste auftauchen

Ihr Name wird genannt. Heidi Klum (50) ist einer der erfolgreichsten Promi-Exporte Deutschlands. Schon seit Jahren ist sie ein fester Bestandteil der America's Got Talent-Jury und wird dafür von ihren Fans gefeiert. Doch nun sieht sich das ehemalige Victoria's Secret-Model mit ernstzunehmenden Vorwürfen konfrontiert. Neu veröffentlichte Dokumente setzen sie in Verbindung mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (✝66). Wird Heidi sich im Fall Epstein verantworten müssen?

Die jüngsten Akten rund um den Fall des US-Finanziers sorgen für viel Gesprächsstoff. Laut Bild soll eine Befragung aus dem Jahr 2016 Aufschluss über den angeblichen Kontakt zwischen dem Model und Jeffrey geben. Auf die Frage "sie haben Heidi Klum mit Epstein gesehen, richtig?“, entgegnete das mutmaßliche Opfer Virginia Giuffre laut der Dokumente mit "auf Partys". Zwar habe sie nicht gewusst, ob und inwieweit Heidi und der Unternehmer in Kontakt standen, dennoch sei die 50-Jährige auf denselben Feierlichkeiten wie er gesehen worden.

Heidi ist jedoch nicht die Einzige, die aufgrund neuer Dokumente ins Fadenkreuz der Ermittlungen geraten könnte. Auch Prinz Andrew (63) sieht sich aktuell mit schweren Anschuldigungen konfrontiert – etwas, was dem Royal sehr zu schaffen mache. Das berichtete ein Bekannter gegenüber Radar Online. "[Andrew] weiß nicht, wie er reagieren soll", hieß es.

Jeffrey Epstein, US-Milliardär

Heidi Klum, Model

Prinz Andrew im April 2023

