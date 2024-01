Liebes-Konkurrenz? So denken die Bachelors übereinander

Stört es sie? Bald ist es wieder so weit. Eine neue Staffel aus dem Bachelor-Kosmos steht in den Startlöchern. Mit Dennis Gries und Sebastian Klaus werden in diesem Jahr erstmals zwei Junggesellen bei Die Bachelors nach der großen Liebe suchen. Seite an Seite lernen sie dabei 30 flirtwillige Kandidatinnen kennen. Promiflash hat bei Dennis und Sebastian nachgehakt, wie sie diese Neuerung finden!

"Im ersten Moment dachte ich: 'Um Gottes willen, noch einer?'", gesteht Dennis im Promiflash-Interview. Doch auch sein Mitstreiter sei zunächst etwas skeptisch und verwundert gewesen. Am Ende haben sich die beiden Fitnessliebhaber jedoch mit der Idee gut anfreunden können, wie sie verraten: "Am Anfang hatte ich sowohl Vor- als auch Nachteile im Kopf", erklärt Sebastian. Er habe befürchtet, dass sein Kontrahent besser bei den Damen ankommen könnte. Dennoch könne er der Neuerung auch etwas Positives abgewinnen: "Ich habe jemanden, mit dem ich mich über die Erlebnisse und die Frauen austauschen kann."

Bei den Ex-Bachelor-Girls kommen die beiden Rosenverteiler schon mal gut an. Wie Angelina Utzeri im Promiflash-Interview ausplaudert, ist Dennis ihr Favorit. "Sebastian finde ich aber auch echt sympathisch", fügt sie hinzu. Leyla Lahouar und Stephie Stark (28) haben mit Sebastian dagegen einen klaren Favoriten: "Er hat eine tolle Ausstrahlung und ein zauberhaftes Lächeln", begründet die 28-Jährige ihre Wahl.

