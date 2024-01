Tödliche Reise: Christian Olivers Freundin war mit im Urlaub

Die Nachricht vom tragischen Tod von Christian Oliver und seinen Töchtern schockierte vor wenigen Tagen die Filmwelt. Der "Alarm für Cobra 11"-Star war zusammen mit seinen Kindern bei einem Flugzeugabsturz vor der Küste von Bequia verunglückt. Besonders traurig daran: Eigentlich hätten die drei nicht in der Maschine sitzen sollen – eine Planänderung führte dann jedoch zu der Tragödie. Nun werden weitere Details der tragischen Reise bekannt!

Der amerikanische Regisseur Nick Lyon, der bis vor Kurzem noch mit dem Schauspieler zusammenarbeitete, äußert sich im Interview mit Bild: "Seine Freundin Taylor war dabei, aber einige Tage vorher schon abgereist. Er war seit drei Jahren mit Taylor zusammen, ist mit ihrem Kind und seinen Töchtern geflogen." Christian lebte getrennt von der Mutter der Kinder, Jessica Klepser. Die beiden hatten 2021 die Scheidung eingereicht, diese wurde jedoch nicht vollzogen.

Jüngst meldete sich Jessica zum Tod ihrer Familie. "Ich sehe die Nachrichten, ich höre die Worte und es gibt mir so viel Kraft", bedankt sich die Pilates-Trainerin via Instagram für die öffentliche Anteilnahme. "Bitte verbreitet weiter Liebe! Umarmt eure Liebsten, sagt ihnen, dass ihr sie liebt, seid nett zueinander", richtet Jessica noch eine rührende Bitte an ihre Follower.

Anzeige

Instagram / christianoliverofficial Christian Oliver, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Christian Oliver, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Christian Oliver und seine Familie, 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de