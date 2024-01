Kurz vor dem Aus: Yvonne Woelkes Mann kämpft um die Ehe!

Er hält an ihrer Beziehung fest! Yvonne Woelke (42) sorgt seit knapp einem Jahr für ziemlich viel Gesprächsstoff. Der Grund: Sie soll mit Peter Klein (56) am Rande des Dschungelcamps 2023 eine Affäre gehabt haben. Der gelernte Maler trennte sich im Zuge des Dramas von seiner Frau Iris und die Ex-Promi-Büßen-Kandidatin blieb mit ihrem Ehemann zusammen. Doch auch ihre Beziehung litt unter den Gerüchten und soll angeblich vor dem Ende stehen. Yvonnes Mann Stephan will ihre Ehe aber retten!

Wie Bild aus dem Umfeld des Paares erfahren haben will, schmiss der Unternehmer seine Frau aus der gemeinsamen Villa, als der Affären-Skandal losging. Doch trotzdem kämpft er nun um sie und ihre Ehe: Unter anderem soll Stephan seiner Yvonne ständig Blumen ins Büro schicken. Zudem versuche der Hamburger, sich Ratschläge bei ihren gemeinsamen Freunden einzuholen. Die 42-Jährige scheint von seinen Bemühungen aber unbeeindruckt zu sein. "Verhält sich wie ein Eisblock", erklärt ein Bekannter.

Komplett aufgegeben scheint Yvonne ihre Ehe aber noch nicht zu haben, auch wenn es aktuell nicht gut um sie steht. "Wenn unsere Ehe das durchsteht, glaube ich, wird sie für immer bestehen. Wenn nicht, dann nicht. Dann ist es halt so!", erklärte sie zuvor gegenüber dem Blatt.

Instagram / yvonnewoelke Peter Klein und Yvonne Woelke, August 2023

ProSieben / Nikola Milatovic Yvonne Woelke bei "Das große Promi-Büßen"

Sat.1 Yvonne Woelke in ihrer Videobotschaft bei "Promi Big Brother"

