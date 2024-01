Prinz Harry wollte schon 2017 aus dem Königshaus aussteigen

Lag es doch nicht an ihr? Prinz Harry (39) und seine Ehefrau Herzogin Meghan (42) hatten im Jahr 2020 dem britischen Königshaus den Rücken gekehrt und ihre royalen Pflichten an den Nagel gehängt. Viele Royal-Fans sahen die ehemalige Schauspielerin in der Verantwortung für den Rücktritt und machten ihr schwere Vorwürfe. Doch Harry deutete bereits im Jahr 2017 an, nicht mehr Teil des britischen Königshauses sein zu wollen!

Wie Daily Mail damals berichtete, sprach der Herzog von Sussex bereits vor sieben Jahren in einem Interview darüber, ein normales Leben führen zu wollen. "Ich hatte das Gefühl, dass ich aussteigen wollte, aber dann entschied ich mich zu bleiben und eine Rolle für mich selbst zu finden", soll er damals gegenüber einem Reporter erklärt haben. Letztendlich habe er sich aus Loyalität zu Queen Elizabeth II. (✝96) dazu entschlossen, ein Teil der königlichen Familie zu bleiben. Dennoch habe er sich ein ruhiges Leben für seine zukünftigen Kinder gewünscht: "Ich bin entschlossen, ein relativ normales Leben zu führen. Und wenn ich das Glück habe, Kinder zu bekommen, können sie das auch."

In seinem letzten Statement bezüglich seines Rücktritts hatte Harry jedoch noch ganz andere Töne angeschlagen: Im Rahmen seines Rechtsstreits mit dem britischen Innenministerium für Polizeischutz hatte Harrys Anwältin ihn laut BBC bei der Anhörung zitiert: "Es war für uns beide sehr traurig, dass meine Frau und ich uns gezwungen sahen, von dieser Rolle zurückzutreten und das Land im Jahr 2020 zu verlassen."

