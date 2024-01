Taylor Swift genießt Dinner-Date mit diesen berühmten Stars!

Sie verbringt Quality-Time! Der Sängerin Taylor Swift (34) ist es wichtig, ihre Freundschaften zu pflegen. Und eine Menge ihrer Freunde sind Promis! Das bewies die Musikerin zuletzt an ihrem Geburtstag, zu dem sie viele Berühmtheiten eingeladen hatte. Jetzt verbringt die Beauty erneut Zeit mit ihnen: Taylor geht mit Blake Lively (36), Zoe Kravitz (35) und weiteren Stars zu einem Abendessen!

Das ist auf mehreren Fotos zu sehen, die Just Jared vorliegen. Die "Love Story"-Interpretin trägt zu dem Anlass ein kurzes, grünes Samtkleid und braune Overknee-Stiefel mit hohen Absätzen. An ihrer Seite lächelt Blake in die Kamera, die mit ihrem schwarz-rot-gelb gestreiften Oberteil und dem kurzen Rock mit einem tiefen Schlitz einen Kontrast zu Taylor schafft. Beide sind auf dem Weg zu einem Restaurant in New York.

Auch weitere Stars gesellen sich zu dem gemütlichen Dinner-Abend dazu. Darunter ist auch Lenny Kravitz' (59) Tochter Zoe, die einen beigen Mantel trägt, zu dem sie eine grüne Tasche kombiniert. Weitere Freunde schließen sich dem Abendessen in New York an, wie beispielsweise Sänger Jack Antonoff (39), Filmemacher Mike Birbiglia, Stand-up-Comedian Jerrod Carmichael und Taylors gute Freundin Ashley Avignone.

Instagram / sophiet Sophie Turner, Sabrina Carpenter und Taylor Swift mit ihren Freunden

Instagram / taylorswift Originalbild von Taylor Swift und Blake Lively

Instagram / taylorswift Taylor Swift, Dezember 2023

