Viele Promis: Taylor Swift teilt Fotos von Geburtstagsparty

2023 war ohne Frage Taylor Swifts (34) Jahr! Die Popikone feierte in diesem Jahr einen Erfolg nach dem anderen: Auf ihrer "The Eras"-Tournee begeisterte sie ihre Fans in zahlreichen Ländern und zementierte ihren Superstar-Status nur noch mehr. Erst vor Kurzem wurde sie von dem Time-Magazin zur Person des Jahres gekürt. Nun folgte noch ein ganz persönlicher Höhepunkt: Sie feierte ihren 34. Geburtstag! Nun gibt Taylor einen Einblick in ihre Party!

Via Instagram teilte die "Cruel Summer"-Sängerin Fotos ihres besonderen Tags! Auf den Fotos posiert die 34-Jährige unter anderem mit ihrer engen Freundin Blake Lively (36) in einem glitzernden schwarzen Minikleid, das einen sternenbesetzten Nachthimmel zeigt. Unter ihren Beitrag schrieb sie: "Ich kann irgendwie nicht glauben, dass dieses Jahr tatsächlich passiert ist. Danke für all die wunderschönen Geburtstagswünsche!"

In dem New Yorker Nachtklub The Box versammelte die "Lover"-Interpretin ihre berühmten Freunde. Ihren großen Tag zelebrierte sie unter anderem ausgelassen mit Selena Gomez (31), Gigi Hadid (28) und Sabrina Carpenter (24). Ein wichtiger Gast fehlte jedoch am Abend: Von Taylors Freund Travis Kelce (34) fehlte jede Spur!

MEGA Taylor Swift an ihrem 34. Geburtstag

Instagram / taylorswift Blake Lively, Gigi Hadid und Taylor Swift

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift

