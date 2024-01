"Are You The One?"-Maja gesteht nun: Sie hatte Sex mit Eti!

Ging das zu weit? Bei der aktuellen Staffel von Are You The One? sind die feierwütigen Kandidaten auf der Suche nach ihrem Perfect Match. Mit von der Partie: Maja und Eti. Trotz einigen Aufs und Abs verbringen die beiden Verflossenen viel Zeit zusammen. Doch der Duisburger hat nicht nur Augen für sie, denn auch die Teilnehmerin Afra hat es ihm angetan. In der neuen Folge kommt es zu einem Eklat – daraufhin plaudert Maja ein Geheimnis aus!

Bei einer Party kommen sich die zwei liebeshungrigen Singles Afra und Eti näher. Als Maja das sieht, verschwindet sie enttäuscht ins Badezimmer. Während die 24-Jährige versucht, einen kühlen Kopf zu bewahren, kommt es zwischen den anderen beiden kurzerhand zu einem heißen Kuss. Nichtsahnend schüttet Maja ihrer Freundin Lisa-Marie unter der Dusche ihr Herz aus. "Wir haben geb****", offenbart sie mit Tränen in den Augen.

Ob das Ganze die Berlinerin wirklich so mitnimmt oder sie sich in der Show einfach als gute Schauspielerin beweisen will? In einer der vorherigen Folgen schmiedete sie mit Eti bereits einen Plan, um einen intimen Moment vorzutäuschen. "Wir machen nichts, aber lassen es so aussehen, als würde was zwischen uns passieren", flüsterte Maja dem Hottie ins Ohr.

Anzeige

RTL / Frank Beer Afra von" Are You The One?" 2023

Anzeige

Are You The One?, RTL+ Afra und Eti, Kandidaten der fünften "Are You The One?"-Staffel

Anzeige

RTL / Frank Beer Maja, "Are You The One?"-Kandidatin

Anzeige

Was meint ihr, ist das Verhalten von Maja nur gespielt? Ja, definitiv. Nein, sie ist wirklich verletzt. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de