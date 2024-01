EM-Botschafterin: Handball-Fan Laura Wontorra ist megastolz

Laura Wontorra (34) liebt Handball! Am Mittwochabend spielte die deutsche Handball-Nationalmannschaft das Auftaktspiel zur Europameisterschaft im eigenen Land. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason gewann gegen das schweizer Team mit einem eindeutigen 27:14. Ein Match, das wohl auch die Moderatorin mit Begeisterung verfolgte. Und als großer Handball-Fans ist Laura megastolz, in diesem Jahr Botschafterin der Europameisterschaft für Köln zu sein.

Denn Handball spielt für Laura eine besondere Rolle. Dank ihres Vaters und ihres Bruders sei sie seit ihrer Kindheit mit dem Sport vertraut. "Es ist ein echt schönes Wontorra-Projekt, wo wir mit viel Spaß, aber auch über die Jobs zusammenkommen", schwärmt sie im Interview mit express.de. Dass die Hauptrunde der EM in ihrer Lieblingsstadt Köln ausgetragen wird, macht die 34-Jährige besonders stolz. Dort ist sie dann auch Botschafterin: "Ich bin eigentlich Bremerin, fühle mich aber schon als echt kölsches Mädchen [...]. Daher bin ich stolz und dankbar, Botschafterin dieses Standorts zu sein." Dem Team drücke sie die Daumen, bis dahin im Turnier zu bleiben.

In Düsseldorf startete das Eröffnungsspiel aber nicht nur mit einem Sieg für die DHB-Truppe, sondern auch mit einem Weltrekord. 53.586 Fans füllten die Merkur Spiel-Arena – so viele Zuschauer hatte bisher noch kein Hallenspiel weltweit. "Es war das Krankeste, was ich je erlebt habe. [...] Das werde ich nie vergessen", schwärmte Nationalspieler Rune Dahmke (30) gegenüber Eurosport.

Getty Images Jörg Wontorra mit Tochter Laura

Getty Images Laura Wontorra im Januar 2019

Getty Images Rune Dahmke, deutscher Handballer

