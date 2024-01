Stefano Zarrella kann "Let's Dance"-Teilnahme kaum glauben!

Er kann es kaum erwarten. Bald geht Let's Dance in eine neue Runde. Neben Detlef D! Soost (53) und Sophia Thiel (28) wird auch Stefano Zarrella (33) unter Beweis stellen, was er in puncto Tanzen drauf hat. Im Netz nimmt der Social-Media-Star seine Fans normalerweise mit auf eine kulinarische Reise. Ob es ihm da jedoch gelingen wird, diese auch mit seiner tänzerischen Leistung zu begeistern? Stefano ist zumindest schon jetzt Feuer und Flamme für "Let's Dance"!

"Also, dass ich das mal sagen darf, [...] ich kann es noch gar nicht glauben", erklärt der 33-Jährige in einem Clip auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung. Dabei ist Stefano deutlich anzusehen, wie sehr er dem Abenteuer schon jetzt entgegenfiebert. "Ich freue mich wirklich sehr auf die Kandidaten. [...] Ich freue mich auf die Jury, die ganzen Tänzer, die ganzen Tanzstile – einfach mal in diese Welt einzutauchen", schwärmt er. Er habe sich schon immer "von der Tanzwelt beeindrucken lassen" – dass er nun selbst sein Können unter Beweis stellen darf, ist ein wahr gewordener Traum.

In der Kommentarspalte des Beitrages gibt es unterdessen jede Menge Zuspruch von seinen Promi-Freunden. So heißt es nur "Finale muss" von YouTuber Knossi (37). Er selbst hatte im vergangenen Jahr an der Show teilgenommen. Auch Stefanos baldiger Mitstreiter Detlef hat nur liebe Worte für den Food-Blogger übrig. Er kommentiert: "Weltklasse, Stefano."

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella, Food-Blogger

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella, Influencer

Instagram / detlefsoostofficial Detlef D! Soost, Tänzer

