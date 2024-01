Was ist hier los? Zendaya ist Tom Holland im Netz entfolgt

Was hat das zu bedeuten? Zendaya (27) und Tom Holland (27) lernten sich am Set von Spider-Man kennen und lieben. Mittlerweile gehen die beiden Schauspieler seit über zwei Jahren gemeinsam durchs Leben – sein Liebesleben hält das Paar allerdings überwiegend aus der Öffentlichkeit heraus. Auch auf Social Media gewähren Zendaya und Tom nur selten Einblicke in ihren gemeinsamen Alltag. Doch nun deuten einige Zeichen auf eine Krise hin...

Nimmt man das Instagram-Profil der 27-Jährigen genauer unter die Lupe, fällt eines auf: Zendaya hat aus dem Nichts alle Personen aus ihrer Gefolgt-Liste entfernt. Am meisten beunruhigt, dass sie ihrem Freund Tom ebenfalls nicht mehr auf der Plattform folgt. Was es damit auf sich hat, ist bislang ungewiss. Könnte das fehlende Follow-Häkchen womöglich auf eine Krise mit ihrem Liebsten hindeuten? Seit Oktober wurden die beiden immerhin nicht mehr zusammen fotografiert.

Laut Schnappschüssen, die TMZ vorliegen, wurde Zendaya erst am Mittwoch von Paparazzi erwischt – allerdings nicht zusammen mit ihrer besseren Hälfte Tom. Sie fuhr in Begleitung eines Kumpels durch die Stadt. Währenddessen soll der 27-Jährige am selben Tag alleine im Members Restaurant & Club in Los Angeles unterwegs gewesen sein...

Getty Images Zendaya, Schauspielerin

Getty Images Tom Holland und Zendaya bei der "Spider-Man 3"-Premiere in L.A. im Dezember 2021

Getty Images Tom Holland, Schauspieler

