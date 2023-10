Neue Pics: Tom Holland und Zendaya total verliebt unterwegs!

Tom Holland (27) und Zendaya (27) lernten sich am Set von Spider-Man kennen und lieben. Mittlerweile gehen die beiden seit über zwei Jahren gemeinsam durchs Leben und teilen nur ab und zu ein paar Einblicke in ihre Liebe mit ihren Fans. Auch wenn sie ihre Beziehung aus der Öffentlichkeit heraushalten, tauchen immer mal wieder verliebte Schnappschüsse der zwei auf – so wie jetzt: Tom und Zendaya verbrachten einen entspannten Tag in London!

Paparazzi erwischten das Paar am Sonntag in der britischen Hauptstadt. Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Schauspieler in lässigen Looks durch einen Park laufen. Besonders süßer Hingucker: Während Zendaya ganz verträumt ihren Arm um Tom legt, küsst dieser ihre Hand liebevoll. Ganz offensichtlich ließ sich das Pärchen an diesem Tag von nichts und niemanden aus der Ruhe bringen.

Doch warum machen die beiden Turteltauben so ein Geheimnis aus ihrer Beziehung? In einem Interview hatte der 27-Jährige erst kürzlich eine Antwort gegeben, die Fans nicht überraschen dürfte. "Wir haben beide das Gefühl, dass das der gesündeste Weg für uns ist, um als Paar weiterzukommen, also versuche ich, das so weit wie möglich von Hollywood fernzuhalten", hatte er in dem Podcast "Jay Shettys" verraten.

Anzeige

Instagram / zendaya Tom Holland und Zendaya, Schauspielerin

Anzeige

Twitter / TracyBorman Zendaya und Tom Holland vor dem Hampton Court Palast

Anzeige

Action Press / ImagePressAgency Zendaya Coleman und Tom Holland bei der "Spider-Man 3"-Premiere in L.A. im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de