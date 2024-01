Kurz vor TV-Start: Alle Infos zur "Die Bachelors"-Staffel

Das wird das Abenteuer ihres Lebens! In diesem Jahr wird bei Die Bachelors gleich doppelt geflirtet. Zum ersten Mal in der Geschichte der Kuppelshow gehen gleich zwei Junggesellen an den Start. Sebastian Klaus und Dennis Gries heißen die Glücklichen, um deren Herzen 30 liebeshungrige Frauen buhlen werden. Und noch eine Besonderheit erwartet die Fans: Denn unter den Rosenanwärterinnen befinden sich nicht nur unbekannte Gesichter. Alle Infos zum offiziellen "Die Bachelors"-Staffelstart findet ihr im Promiflash-Video!

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de