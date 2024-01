Mit humorvollem Video: Königin Margrethe blickt zurück!

Königin Margrethe (83) hatte vor Kurzem ihren Rücktritt bekannt gegeben. Die Regentin war nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) die am längsten regierende Monarchin Europas. Seit rund 52 Jahren sitzt die Dänin auf dem Thron. Ab dem 14. Januar soll dann ihr Sohn Prinz Frederik (55) der neue Regent sein. Nun teilt Königin Margrethe ein lustiges Video ihrer Regentschaft!

"Besondere Momente aus der Regierungszeit Ihrer Majestät der Königin", kommentiert das dänische Königshaus den Videobeitrag auf dem offiziellen Instagram-Account der Adelsfamilie. Der Clip enthält Zusammenschnitte aus den vergangenen Jahren: Margrethe beim Tanzen auf Bällen, zusammen mit Angela Merkel (69) oder beim Spaziergang mit Papst Johannes Paul II.. Hinterlegt ist das Video mit dem Song "Girls Just Want To Have Fun" von Cyndi Lauper (70).

Die Royal-Fans zeigen sich begeistert von dem Video. "Wir können nur stolz sein, dass sie unsere Königin war", schreibt ein gerührter User. "Tolles Video! Eine Dame mit Klasse", kommentiert ein anderer. "Die coolste Königin der Welt! Danke für alles", zeigt sich ein weiterer Follower ebenfalls entzückt.

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark

Getty Images Königin Margrethe und Angela Merkel, 2021

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark an ihrem 83. Geburtstag

