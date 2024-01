Wie verbrachte Amazon-Gründer Jeff Bezos seinen Geburtstag?

Wie feiert ein Milliardär seinen Geburtstag? Jeff Bezos (60) wurde 2018 vom Forbes Magazine zum reichsten Mann der Welt gekürt. Der Amazon-Gründer erfüllte sich mithilfe seines Reichtums im Jahr 2021 sogar seinen Kindheitstraum und flog ins Weltall. Auch privat läuft es bei dem Milliardär anscheinend super: Vor einigen Monaten verlobte er sich mit seiner Partnerin Lauren Sánchez (54). Nun steht ein besonderer Tag bevor: Der Unternehmer feiert am 12. Januar seinen 60. Geburtstag. Doch wie verbringt Jeff seinen Ehrentag?

Obwohl er eigentlich für seine ausschweifenden Mega-Partys bekannt ist, soll Jeff den besonderen Tag ganz im Geheimen verbracht haben: Wie Bild aus seinem Umkreis erfahren hat, feierte er gemeinsam mit seiner Liebsten undercover in Paris in seinen Geburtstag rein. Bereits am Freitag hat das Paar die Stadt der Liebe anscheinend wieder verlassen. In den sozialen Medien teilte Lauren zudem ein Foto mit ihrer Aussicht auf den Eiffelturm.

Wie sehr Jeff es an seinem Geburtstag wirklich krachen ließ, ist nicht bekannt. Allerdings lässt der Investor sich für gewöhnlich für jedes Ereignis etwas Besonderes einfallen. Wie Daily Star berichtet, möchte er sich auch für seine Hochzeit nicht lumpen lassen: Womöglich werden er und seine Verlobte die ersten Menschen sein, die im Weltraum heiraten.

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sánchez im August 2022

Getty Images Amazon-Chef Jeff Bezos, September 2021

Getty Images Lauren Sanchez und Jeff Bezos im Jahr 2023

