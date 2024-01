Wird der Luxusverzicht im Dschungel schwer für Sarah Kern?

Sarah Kern (55) nimmt es locker. Die Designerin wird ab kommender Woche das Dschungelcamp unsicher machen. Das karge Leben in Down Under stellt so manchen Promi auf die Probe. Mitcamperin Cora Schumacher (47) fürchtet beispielsweise bereits den Zuckerentzug im Busch. Nicht aber die Ex von Otto Kern (✝67) – dass sie im Dschungel ohne Luxus auskommen muss, ist für Sarah kein Grund zur Sorge.

Sich in Mäßigkeit zu üben, stelle für die Unternehmerin keine große Herausforderung dar: "Ich habe schon oft in meinem Leben auf alles verzichtet." 2019 habe sie sich eigenständig aus einer Insolvenz zurückgekämpft. "Nachdem ich insolvent war, stand ich mit nichts da, mir wurde sogar das Konto gesperrt", erzählt Sarah im Interview mit Playboy. Danach habe sie in ihrem Privatleben einiges umgestellt, sich aus dem Rummel der Öffentlichkeit zurückgezogen: "Ich glaube, ich habe mehrfach bewiesen, dass ich gut ohne Luxus leben kann", resümiert sie.

Bevor es für sie in den Dschungel geht, hat die Kölnerin noch schnell für den Playboy posiert. Ihr Freund Tobias Pankow war zunächst gar kein Fan der Idee, dass sie sich ausziehen möchte, erzählt Sarah. Schließlich lässt sie bereits zum zweiten Mal die Hüllen fallen.

Anzeige

Instagram / sarahkern_official Sarah Kern, Unternehmerin

Anzeige

Getty Images Sarah Kern, Designerin

Anzeige

Getty Images Tobias Pankow und Sarah Kern, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de