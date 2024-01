Ziemlich unroyal: Prinzessin Anne barfuß bei Staatsbesuch!

Prinzessin Anne (73) sorgt wieder einmal für Aufsehen! Schon öfter hat die einzige Tochter von Queen Elizabeth II. (✝96) bewiesen, dass in ihr nicht die typische Prinzessin steckt. Zu royalen Terminen und Auftritten zeigt sie sich immer wieder herrlich nahbar. Erst kürzlich reiste die Britin gemeinsam mit ihrem Ehemann Timothy Laurence (68) anlässlich des 75-jährigen Bestehens der diplomatischen Beziehungen mit Großbritannien nach Sri Lanka. Bei einem Besuch in einem Tempel zog sich Anne ganz standesgemäß die Schuhe aus!

Wie People berichtet, stand auf dem Reiseplan des royalen Paares auch ein Besuch in Vajira Pillayar Kovil. Dort seien sie von einer Tanzgruppe empfangen und mit Blumenketten und Seidenschals beschenkt worden. Aufnahmen zeigen Anne und Timothy daraufhin, wie sie ohne ihre Schuhe den Tempel betreten, was ein Zeichen von Respekt darstellt. Dort haben die beiden an einer Segnung teilgenommen, bevor Timothy draußen eine Kokosnuss zerschmetterte, wobei es sich um ein Ritual zur Fernhaltung von Unglück handele.

Im vergangenen Jahr hatte Anne rekordverdächtige 457 royale Termine wahrgenommen, was sie zum absoluten Spitzenreiter unter ihren Familienmitgliedern gemacht hat. Thronfolger Prinz William (41) und seine Frau Prinzessin Kate (42) konnten hingegen weniger glänzen – sie landeten mit 172 beziehungsweise 128 Termine auf Platz sechs und sieben auf der Rangliste des Telegraph.

Getty Images Prinzessin Anne und ihr Ehemann landen in Sri Lanka

Getty Images Prinzessin Anne zu Besuch auf Sri Lanka im Januar 2024

Getty Images Prinzessin Anne im Juni 2023

