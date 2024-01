Coolster Royal? Fans feiern Prinzessin Annes schnelle Brille

Prinzessin Anne (73) überzeugt die Fans. Die Schwester von König Charles III. (75) ist für einen Staatsbesuch nach Sri Lanka geflogen. Vor Ort erwarten die berühmte Britin drei streng durchgetaktete Tage. Sie besucht unter anderem die Hilfsorganisation "Save The Children", für die sie seit über 50 Jahren als Präsidentin fungiert. Doch am meisten Beachtung findet nicht ihr beachtlicher Einsatz vor Ort – die Fans sind begeistert von Annes sportlicher Sonnenbrille!

Schon bei ihrer Ankunft am Flughafen rockte sie das schnittige Teil. "Prinzessin Anne gewinnt den Preis für das coolste Mitglied der königlichen Familie", lobt ein User auf Instagram. Die Brille scheint mittlerweile eine Art Markenzeichen der leidenschaftlichen Reiterin zu sein. Wer genau hinguckt, der erkennt – ein solches Modell trägt sie bereits seit mindestens 15 Jahren! So schreibt ein anderer Fan: "Ich liebe es, dass die königliche Prinzessin immer diese sportliche Sonnenbrille trägt, egal was passiert. Sie ist unbezahlbar!"

Nicht nur für ihre modischen Accessoires wird die einzige Tochter von Queen Elizabeth II. (✝96) gelobt – auch ihr Pflichtbewusstsein und Engagement findet großen Anklang. Im vergangenen Jahr war sie mit unglaublichen 457 wahrgenommenen Terminen der unangefochtene Sieger in puncto royale Verpflichtungen.

Getty Images Prinzessin Anne zu Besuch auf Sri Lanka im Januar 2024

Getty Images Prinzessin Anne im Juni 2009 in Ascot, England

Getty Images Prinzessin Anne bei dem Platin-Thronjubiläum von Elisabeth II. im Juni 2022

