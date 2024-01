John Legend feiert den ersten Geburtstag seiner Tochter Esti

Er lässt sie hochleben! Mit "All Of Me" schrieb John Legend (45) einen der erfolgreichsten Hits der Popgeschichte – und widmete ihn einer ganz besonderen Person: seiner Ehefrau Chrissy Teigen (38). Im vergangenen Jahr durften sich ihre beiden ältesten Kinder Luna (7) und Miles (5) gleich zweimal über ein Geschwisterchen freuen: Im Januar brachte das Model Töchterchen Esti (1) auf die Welt, im Juni wurde Söhnchen Wren per Leihmutterschaft geboren. Jetzt steht ein ganz besonderer Tag bevor: Esti feiert ihren ersten Geburtstag!

Anlässlich des großen Tages seines Wonneproppens postet der stolze Papa eine Reihe von niedlichen Schnappschüssen auf Instagram. Auf diesen ist Esti unter anderem beim Spielen, auf dem Arm ihres stolzen Papas oder neben der Geburtstagstorte zu sehen. "Esti Maxine wird heute ein Jahr alt. Sie erhellt unser Haus seit dem ersten Tag", schwärmt der Musiker.

Und auch seine Fans freuen sich über den süßen Einblick in Johns Familienleben. "Herzlichen Glückwunsch. Sie ist so süß. Sie sieht genauso aus wie du!", schreibt eine Nutzerin. "Schon ein Jahr alt. Es fühlt sich an, als wäre sie gerade erst geboren worden. Ich liebe es, deine Kinder aufwachsen zu sehen", erklärt ein weiterer Fan. Und eine dritte Userin findet: "Happy Birthday. Sie sieht genauso aus wie ihr Papa.

Getty Images Chrissy Teigen, Model, und John Legend, Musiker

